الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي لعبداللهيان: على الدول المؤثرة أن تضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان

منذ 52 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم في دارته، وتم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في لبنان وغزة.
وخلال الاجتماع، اكد ميقاتي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة، ومن ثم الانتقال الى البحث في حل سلمي مستدام.

كما دعا “الدول المؤثرة الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان ووقف استهداف المدنيين والصحافيين بشكل خاص”.

بدوره أكد عبد اللهيان ان الهدنة في غزة لمدة أربعة أيام أمر جيد ولكن الاهم من ذلك هو العمل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار، وشدد “على أنه إذا لم يحصل وقف مستدام لاطلاق النار فستسوء الامور، والمنطقة لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب
بوحبيب بعد لقائه نظيرته الهولندية: طلبت مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل
علم الأمم المتحدة (رويترز)
شكوى لبنانيّة ضد إسرائيل
عناصر من حزب الله
"حزب الله": استهدفنا مواقع جديدة

الأكثر قراءة

استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
إيهود باراك
غزة تحت النار
فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
عناصر تابعين لحزب الله
كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟