ميقاتي: لكشف ملابسات حادثة اليونيفيل.. والتحلي بالحكمة وسعة الصدر

أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه العميق للحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الأيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام في منطقة العاقبية جنوب لبنان.

كما أعرب عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية، متمنيًا الشفاء للجرحى منهم.

في هذه المناسبة، شدد الرئيس ميقاتي على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلًا، مناشدًا جميع الأطراف التحلي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.

فيما نوه بالتضحيات التي تبذلها قوات “اليونيفيل” في سبيل حفظ السلام في الجنوب، بما ينعكس إستقرارًا لأهل المنطقة وللبنان عمومًا.

هذا وقد أجرى ميقاتي إتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث.

كما أبرق إلى رئيس أيرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس معزيًا ومعبرًا عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم.