الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: لكشف ملابسات حادثة اليونيفيل.. والتحلي بالحكمة وسعة الصدر

منذ ساعتين
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه العميق للحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الأيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام في منطقة العاقبية جنوب لبنان.

كما أعرب عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية، متمنيًا الشفاء للجرحى منهم.

في هذه المناسبة، شدد الرئيس ميقاتي على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلًا، مناشدًا جميع الأطراف التحلي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.

فيما نوه بالتضحيات التي تبذلها قوات “اليونيفيل” في سبيل حفظ السلام في الجنوب، بما ينعكس إستقرارًا لأهل المنطقة وللبنان عمومًا.

هذا وقد أجرى ميقاتي إتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث.

كما أبرق إلى رئيس أيرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس معزيًا ومعبرًا عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار
    نصار من بكركي: دعوة من ميقاتي "لفتح صفحة جديدة"
    النائب ميشال معوض
    معوّض: لا احترام لجدية الاستحقاق الرئاسي.. ومقتنع بالتغيير
    المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا
    المنسقة الأمميّة تُعلّق على مقتل "جنديّ اليونيفيل": التحقيق أمرٌ بالغ الأهمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجم كرواتيا لوكا مودريتش
    قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
    كأس العالم قطر ٢٢
    صورة.. شتيمة ميسي تتحول لعلامة تسويقية في الأرجنتين!
    إبراهيموفيتش
    كأس العالم قطر ٢٢
    رسالة من إبراهيموفيتش إلى رونالدو.. "القدر سيمنح ميسي كأس العالم"