ميقاتي للنوّاب: من لا يريد التأجيل لا يحضر.. و"اللي في مسلّة تحت باطو بتنعرو"

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة النيابية التي عُقدت اليوم، “أنه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسميّة، ما أعاق إمكان تقديم طلبات الترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية”، مشيرًا إلى أنّ “مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم، لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلًا عن 7 أيار و27 ايار بديلًا عن 14 أيار”.

وأشار إلى أنّ “في حال قرّر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد يإجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت”، وقال إنّ الحكومة تحمل حلولًا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول إنها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود”.

وتوجّه الرئيس ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلًا: “تعلمون أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقرّرنا فتح اعتماد إضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية، لكنكم طلبتم أن يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون”.

وختم ميقاتي متوجهًا إلى فريق من اللبنانيين بالقول: “لو كنتم فعلًا لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية، لمَ حضرتم اليوم وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية؟ من لا يريد التأجيل لا يحضر”.

وردًا على اعتراضات نواب “التيار الوطني الحر” قال: “أنا لم أسمّكم، ولكن الواضح أن اللي في مسلّة تحت باطو بتنعرو”.

ويشار إلى أنّ مجلس النواب أقرّ خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا انتخابات.