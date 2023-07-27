الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: لم أكن أرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي.. ولكن!

منذ 6 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أنه “من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته، وعلى وزير المالية أن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان”.

وقال ميقاتي في تصريح لوكالة سكاي نيوز عربية، : “النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون، ولن أرشح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي وأترك ذلك لوزير المالية، ولا تمديد لحاكم المصرف المركزي في لبنان، و لم أكن أرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي ولكن وصلنا لتوقيت ينبغي فيه اتخاذ قرار”.

وتابع ميقاتي: “إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش”، واعتبر أن “اتفاق الطائف ما زال هو الأصلح للوضع في لبنان ولكن لا يمكن تطبيقه بطريقة انتقائية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب هادي أبو الحسن
    أبو الحسن: خطيئة جديدة تُرتكب بحقّ لبنان وشعبه!
    الطفلة الضحية "لين طالب"
    تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    تحويل 14 مليار ليرة لعلاج مرضى الكلى.. وطلب من كركي إلى المستشفيات

    الأكثر قراءة

    وائل كفوري
    وائل كفوري يسحب إعلانات حفل فرنسا!
    آيفون 15
    تسريب جديد وصادم لمنتظري "آيفون 15"
    لبنان
    تحذيرات أمنيّة من تفلّت غير مسبوق "يتخطّى السّيطرة"!