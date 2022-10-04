ميقاتي: لن نقبل بانهيار أي مؤسسة تعليمية وماضون في عملية تشكيل الحكومة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أننا لن نقبل بإنهيار أي مؤسسة تعليمية أو جامعية ولبنان ملتزم بتأمين التعليم لكل أبنائه ولجميع الأولاد الموجودين على أرضه بدعم دولي وأممي.

وقال ميقاتي: “نلتقي اليوم والوطن في مرحلة انتقالية دقيقة حافلة بالتحديات والمحطات السياسية لعل اهمها استحقاق ترسيم حدودنا البحرية الجنوبية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة”.

وأضاف في منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة أن “ملف ترسيم الحدود البحرية يسيرُ على الطريق الصحيح وضمان حقوق لبنان هو أمرٌ أساسي ولا تنازل عنها”.

وتابع: “اتفاق الطائف هو أفضل من الفوضى والديماغوجية وهو الإطار الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة مع التشديد على تطبيق كل بنوده”.

وشدد على أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا.