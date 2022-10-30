الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي لن يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد إلّا في حالة واحدة!

منذ ساعتين
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي.. المصدر: رويترز

A A A
طباعة المقال

علمت “الشرق الأوسط” أن رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” كرّر عدم وجود نيّة لديه لعقد جلسة لمجلس الوزراء؛ لأنه ليس في وارد الدخول في تحدٍّ مع هذا الفريق أو ذاك، وأن ما يهمّه تدبير أمور المواطنين وتسيير شؤون الدولة.

وينقل المصدر الوزاري عن ميقاتي قوله بأنه يتوخّى من الاجتماعات الوزارية تفعيل العمل الحكومي، ولن يكون البادئ في أخذ البلد إلى مزيد من التصعيد والتأزُّم؛ لأن “ما فينا من مشكلات يكفينا، ولا نريد استيراد مشكلة جديدة، مع أن الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، ما يؤدي للعودة بالبلد إلى وضعه الطبيعي”.

ويلفت إلى أن ميقاتي يصرّ على عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد إلا في حالة الضرورة القصوى، التي تستدعي من المجلس اتخاذ موقف حيال قضية كبرى عابرة تتعلّق بالأمن الوطني للبلد، أو بحدث كبير ليس في الحسبان، مشترطاً في الوقت نفسه تأمين أوسع غطاء سياسي، لانعقاده يتجاوز الوزراء إلى المرجعيات الروحية والقيادات السياسية غير الممثلة في الحكومة.

ويستبعد المصدر الوزاري أن يكون لدى باسيل القدرة على تعطيل الجلسة في حال تقرر انعقادها للضرورة الوطنية القصوى.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبدالله
    عبدالله: لتنظيم أوسع حملة إعلامية إرشادية حول الوقاية من الكوليرا
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    برّي يحدّد موعدًا لمشاوراته بشأن الحوار بين الكتل النيابية
    اشتعال خطّ أنانيب النفط المهترئة في سهل عكار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
    إليسا
    بالفيديو: إليسا تدعم شيرين وتؤدي أغنية "مشاعر" في موسم الرياض
    بعبدا
    استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!