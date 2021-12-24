ميقاتي لوزير الدفاع الإيطالي: ملتزمون بقرار 1701 وسائر القرارات الدولية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، على رأس وفد صباح اليوم في دارته، في حضور سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديار.

في خلال الاجتماع جدد الرئيس ميقاتي “شكر ايطاليا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له على كل المستويات”. كما شكرها على مساهمتها في إطار قوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان وتضحيات جنودها في سبيل الاستقرار والامن في جنوب لبنان.

وكرر الرئيس ميقاتي تأكيد التزام لبنان قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 والتزام سائر القرارات الدولية ذات الصلة”.

بدوره أكد الوزير الايطالي أن لبنان يكتسب اهمية كبيرة بالنسبة لايطاليا، كما ان وجود ايطاليا ضمن قوات “اليونيفيل” يعزز هذا التوجه”، لافتا الى تولّي اربعة قادة ايطاليين قيادة هذه القوات”.

كما شدد على أن “ايطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لإجراء الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الاوضاع في لبنان”.

وأكد ان لبنان يمكنه الاعتماد كليا على ايطاليا لدعمه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية. اما دعمنا للجيش فهو دعم كامل ونحن نتعهد بتسريع الاجراءات المطلوبة لايصال هذا الدعم”.