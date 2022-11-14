ميقاتي: لوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “لبنان يقدّر التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل والتنسيق بينهما”.

وأبلغ القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” الجنرال ارولدو لازارو أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وتنفيذ القرار 1701.

وكان رئيس الحكومة استقبل في السراي الحكومي اليوم قائد اليونيفيل على رأس وفد.

وشارك في اللقاء الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.

وأعلن الناطق باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي أن “الهدف من هذا اللقاء هو اطلاع ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش، اضافة الى اطلاع دولته على المستجدات في ما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701 الذي سيصدر خلال أيام قليلة”.

واستقبل ميقاتي سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف على رأس وفد وجرى البحث في التعاون الثنائي والملفات التي تحتاج الى متابعة.