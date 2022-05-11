الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: ليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية

11 - مايو - 2022
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من السرايا الحكومية: “إن اللبنانيين على مختلف الاراضي اللبنانية مدعوون يوم الاحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان المقيم”.

أضاف: “إن الحكومة عبر وزارة الداخلية، اتخذت، في لبنان، كما في الانتشار، كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الاقبال على الصناديق والادلاء باصواتهم، لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملانية لارائهم وتطلعاتهم”.

وتابع: “الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين في الدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم. هذا هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الاشخاص والانتماءات. فلنقدم على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة السيادية من أجل لبنان
    نداء من الجبهة السيادية... وتحذير!
    الحكومة
    طلب إلى الحكومة... ومبدأ الإضراب حقّ مطلق للموظف
    جوزف القصيفي
    القصيفي: ثروات لبنان المائية والنفطية حقّ له

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة
    إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
    ميليشيا حزب الله
    مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل