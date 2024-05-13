ميقاتي: ماضون في تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا اليوم “أن استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، هو نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها، لكننا نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الاطار في جلسة مجلس النواب الأربعاء بإذن الله”.

واكد انه” لا مجال إلا للأمل، ولا مجال إلا للعمل، وكلّ ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي والدولي. كل ذلك ممكن بتسديد من الله وبسعي من عباده”.

واستقبل ميقاتي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال التي اطلعته على التحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسل الثامن بشأن “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”.

وقد ابلغ رئيس الحكومة السفيرة ان الوفد اللبناني الى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.