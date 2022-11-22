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ميقاتي: مبروك للشعب السعودي الشقيق

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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غرّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر”تويتر”كاتباً: “مبروك للشعب السعودي الشقيق فوز منتخبه في منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022. وكل التقدير للقيادة الحكيمة التي ترعى المملكة وتوفر لجيل الشباب الامكانات للريادة والتقدم والنجاح”.

وحققت السعودية فوزاً مستحقاً على الأرجنتين بطلة العالم مرتين 2 – 1 (وفي الشوط الأول 0 – 1) في المباراة التي أجريت بينهما ظهر اليوم الثلاثاء 22\11\2022 على ستاد لوسيل في المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم الـ22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

ويمكن القول ان مفتاح الفوز للاعبي الاخضر السعودي هو نجاحهم في اللعب على خط واحد دفاعياً للحد من سرعة اللاعبين الارجنتينيين، فاوقعوهم مرارا في مصيدة التسلل.

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