الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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ميقاتي متفائل وسيزور بعبدا غدا

منذ 51 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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أفادت مصادر رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، بأن الأخير سيزور قصر بعبدا غدًا ويلتقي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​”، موضحةً أنه “رغم التصعيد وتبادل البيانات وطالما هناك رغبة فعلية ب​تشكيل الحكومة​، لا بد من هذا الإجتماع أن يتم”.

ولفتت إلى أنه “في الإجتماع الأخير، الفجوة كانت ضيقة وإقتصرت على بعض الوزارات وبعض الشخصيات، لذلك قد يكون إجتماع الغد مناسبة لوضع حد لموضوع المراوحة”.

وأكدت المصادر، أنه “ممكن أن يكون هناك إجتراح للحكومة تفاديًا للغط كبير على مستوى التفسيرات بالنسبة للموضوع الدستوري”، مضيفةً: “ميقاتي دائمًا متفائل، ولكن ما منقول فول تيصير بالمكيول”.

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