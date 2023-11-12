ميقاتي: مطمئن لعقلانية "حزب الله".. ونطالب بوقف الاستفزازات الإسرائيليّة جنوبًا

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وضع “خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان”، مؤكّدًا أننا “لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة”.

ميقاتي شدّد في حديث إلى “الجزيرة”، على أن “لبنان يتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها”، معتبرًا أنّ “الحذر موجود ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان”.

وقال: “حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته، وما يهمني أن يبقى لبنان بعيدًا عن الحرب ونتطلع دائمًا إلى الاستقرار”، طالبًا “من الدول العربية خصوصًا التي لديها علاقات مع إسرائيل الضغط لوقف الاستفزازات في جنوب لبنان”.

وعن الوضع في غزة، أكد ميقاتي أن لا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحصل في القطاع، و”نطالب بوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر”.