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ميقاتي: ملف ترسيم الحدود على مشارف الإنجاز

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وعقب اللقاء، أعلن ميقاتي ان ملف ترسيم الحدود البحرية بات على مشارف الإنجاز.

وأضاف: “لقد استفسر البطريرك الراعي عن بعض تفاصيل هذا الإتفاق ونحن نتفادى حرباً أكيدة في المنطقة وعندما نتوحّد ونصدر قراراً واحداً نكون أقوى”.

وأوضح ميقاتي أنه يجب أن نعمل بجديّة لانتخاب رئيس للجمهورية في هذا الظرف وقد تطرّقنا إلى موضوع الحكومة وأكدت أنني آخر من يتحدّث عن الطائفية وأنا مؤمن بوحدة لبنان ولذلك يجب تفادي ما يؤدي إلى الشرذمة.

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