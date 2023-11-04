ميقاتي من الأردن إلى مصر.. هذا ما قاله عن الجنوب؟

إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر الاتحادية في القاهرة.

وشارك في الاجتماع الوزير عباس كامل وسفير لبنان في مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي.

في خلال الاجتماع عبّر ميقاتي عن تقديره لوقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان، ودعمها له على الصعد كافة.

وقال: “إن مصر التي تحمل دوما هموم العالم العربي، تبذل جهدًا كبيرًا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين. ونحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وسعيه لإيجاد حلّ يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليًا على إيجاد حلّ دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة”.

وكان ميقاتي قد وصل إلى مصر من الأردن حيث التقى هناك وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن. وخلال الاجتماع أكّد ميقاتي “أولوية العمل للتوصل إلى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها اسرائيل باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليا للامعان في احداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية”.

وشدّد على “أن لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برًا وبحرًا وجوًا”.

بدوره شدّد وزير الخارجية الاميركية على “أنّه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى”.