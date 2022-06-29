ميقاتي من بعبدا: سلّمت عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة

قال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا: “سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة”.

وكانت انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة ورئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم (الاثنين)، حيث أعلنت بعض الكتل النيابية رفضها المشاركة بحكومة محاصصة أو حكومة وحدة وطنية.

ووقال ميقاتي في تصريحات صحفية: “استمعت إلى النواب واستأنست بآرائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل”.

وأضاف: “الأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة”.

وأشار إلى أنه “في النهاية، المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية”.

وختم: “هذا كان مجمل المناقشات وإن شاء الله ترى الأمور النور بطريقة سليمة”.