الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي من دار الفتوى: الطائفة السنيّة اكبر من ان تُختصر

9 - يوليو - 2024
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2024 11:26 صباحًا
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دار الفتوى. وشارك في اللقاء الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

بعد الزيارة قال ميقاتي: “الزيارة اليوم هي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وقدمنا التهاني لصاحب السماحة، وتمنياتنا وتمنياته هي تمنيات كل لبناني مخلص، إن كان على الصعيد الشخصي هي راحة البال والصحة والعافية، وإن كان بخصوص لبنان واللبنانيين جميعا هو أن يحل السلم والسلام والطمأنينة على البلد. وجدت لدى صاحب السماحة حرصه الدائم على الوحدة الوطنية وأن هذه الدار هي دار جامعة لجميع المسلمين واللبنانيين ويهمها دائماً المحافظة على الوفاق الوطني وعلى إستقرار لبنان وإزدهاره”.

وأضاف: “تحدّثنا عن أمور الطائفة ونحن مطمئنون بأن هذه الطائفة عصية على أي تهميش وهي أكبر من أن تختصر، ونحن في خدمة البلد وإن شاء الله نستطيع أن نقوم بهذه الخدمة دائما”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض
    هل سيدخل لبنان في عتمة شاملة؟ وزير الطاقة والمياه يُجيب
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    اتصال بين ميقاتي ونظيره العراقي.. ماذا تم بحثه؟
    النائب فؤاد مخزومي
    كيف علّق المخزومي على لقائه مع سفير بريطانيا؟

    الأكثر قراءة

    كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
    ارتفاع درجات الحرارة
    مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
    اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!