ميقاتي من عين التينة: وعدت القطاع العام بالزيادات المطلوبة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء، في عين التينة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نحيب ميقاتي، الذي وضع رئيس المجلس بنتائج إتصالاته ولقاءاته في الخارج حول لبنان وما يجري في المنطقة.

وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي قائلاً: “أولاً أحببت أن أضع دولة الرئيس بري بنتائج الإتصالات التي قمت بها في الخارج وخاصة بما يتعلق بلبنان والحرب الدائرة في المنطقة”.

وأضاف: “أمّا في المواضيع الداخلية أحب أن ألفت النظر، أنّه بعد ظهر اليوم هناك إجتماع في السرايا الحكومية للجنة إنتظام العمل في القطاع العام، والنظر في الزيادات المطلوبة بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام، هذا الموضوع مهم كثيراً، وأنا وعدت بأن أمرره بأسرع وقت ممكن، وإذا ما تمّ إقراره اليوم في اللجنة، سأدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن، وأرجو أن لا يربط هذا الموضوع بزيارتي للرئيس بري، لأنّ هذا الموضوع كان قبل هذه الزيارة، وأنا قد وعدت القطاع العام بهذه الزيادة إبتداءاَ من الأول الجاري”.

وكان قد استقبل الرئيس برّي، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وبرامج عمل الوكالة حول اللاجئين الفلسطينيين.