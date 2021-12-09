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ميقاتي من مقر الجامعة العربية: نتطلع الى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ونتصالح مع بعضنا

9 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2021 1:12 مساءً
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

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زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي، رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي السفير خليل الذوادي، مدير ادارة المشرق العربي الوزير المفوض لمى قاسم ومسؤول الملف العربي في مكتب الامين العام المستشار جمال رشدي.

وحضر سفير لبنان في مصر علي الحلبي والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وفي ختام الزيارة، أشار ميقاتي إلى أننا “كعرب نتطلع الى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض”.

مثمناً جهود الامين العام المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان.

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