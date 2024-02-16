الجمعة 6 شعبان 1445 ﻫ - 16 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي من ميونيخ: لبنان يرفض استرجاع النازحين عبر القنوات غير الشرعية

منذ ساعة واحدة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

اجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب خلال “مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ60” المنعقد في ألمانيا.

شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وتم خلاله  البحث في سبل التعاون بين لبنان والمنظمة في مجال الحدّ من الهجرة غير الشرعية من لبنان وإليه.

وأعرب الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع عن “رفض لبنان استرجاع أي نازح يهاجر عبر القنوات غير الشرعية إلى لبنان”.

كما شكر “المنظمة على جهودها لمساعدة 82 ألف نازح لبناني من القرى الحدودية الجنوبية وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم”.

أما مديرة المنظمة الدولية للهجرة فقالت “إنني أتطلع لزيارة لبنان والعمل مع الحكومة لوضع استراتجية وطنية شاملة للهجرة في لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي
تحذير شديد اللهجة من "مدير عام الضمان" إلى المستشفيات!
وزارة السياحة
وزارة السياحة تطلب من الادلاء السياحيين تسديد الرسوم المتوجبة عليهم
الموقوف
مروّج "كريستال مِث".. "الختيار" في قبضة الأمن

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
بالأسماء.. 7 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في النبطية جنوب لبنان
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية
إسرائيل تريد الحرب.. كيف سيردّ "الحزب"؟
غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان