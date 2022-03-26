شارك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الجلسة الافتتاحية ل”منتدى الدوحة”، الذي يقام في العاصمة القطرية على يومين بعنوان “التحول إلى عصر جديد”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتح المؤتمر، في حضور عدد كبير من قادة الدول والرؤساء والمسؤولين.

وبعدها، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقر “منتدى الدوحة” في العاصمة القطرية.

وقال ميقاتي: نحن بحاجة لرعاية عربيّة فالفراغ لا يسدّه إلا من أخطأ بخصوص لبنان ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر بجانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً، ستُعيد علاقاتها مع بلدنا ونحن بحاجة لهذه التطورات، فالوضع الاقتصادي اليوم عبارة عن تراكمات للمشاكل على مدى 30 سنة وهذا لا يُمكن أن يُحَلّ بين ليلة وضحاها والحكومة تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني وسيظهر ذلك قريباً.

وتابع قائلا: على لبنان أن يكون دائماً على علاقة متينة مع كل دول العالم وخصوصاً الدول العربية، فلبنان لديه مشاكل عدّة نحاول كحكومة معالجتها وخصوصاً الأمن الغذائي، اذ نسعى أن نؤمّنه بالإضافة إلى متابعة الأمور الماليّة والاقتصاديّة.

وأكد أن وزير الخارجية القطري سيزور لبنان قريبا.