ميقاتي: نحن على اتفاق مع النائب الأول لحاكم المصرف و "نثق به"

عقد مجلس الوزراء جلسةً لبحث مشروع الموازنة، وفي مستهل الجلسة، أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء أن “جدول الأعمال سيتم إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة، والبحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة”.

وتابع: “أما موازنة العام ٢٠٢٤، فهي قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام ٢٠٢٣، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا أو درسهما على حدة”.

إلى ذلك، أشار ميقاتي إلى أن “وزير التربية طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة، وسيتم إصداره نظراً لضيق الوقت”.

أما وبما يتعلّق بملف مصرف لبنان، لفت ميقاتي إلى أنّه عقد يوم السبت اجتماعا مطولاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وقال: “كل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي أن أبلغكم هذا الموقف، فنحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية في صدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف، ونتمنى على وزير المالية تزويدنا بالأرقام المتعلّقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول أي أمر يتعلّق بالرواتب والدأدوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.

وبالنسبة لتحذيرات السفارات، لفت إلى أن “معطيات الأجهزة الامنية لا تدل على أي وضع أمني استثنائي، وهناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعا مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد”.