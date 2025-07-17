ميقاتي: نحن في مرحلة شديدة الحساسية

كتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر حسابه على “أكس”:

“نحن في مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، وتتطلب تعاوناً بين جميع المسؤولين والقيادات لبلورة موقف واضح واتفاق على خطوات تنفيذية اساسية تبعد الشرور عن وطننا. نشدد على أهمية تعزيز الوحدة والتعاون بين مختلف المكوّنات اللبنانية للحفاظ على رسالة هذا الوطن ودوره، لا سيما في ظل ما نشهده حولنا من احداث طائفية بغيضة، لا سبيل لدرء تداعياتها سوى بالتضامن الداخلي”.

نحن في مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد ، وتتطلب تعاونا بين جميع المسؤولين والقيادات لبلورة موقف واضح واتفاق على خطوات تنفيذية اساسية تبعد الشرور عن وطننا. #لبنان — Najib Mikati (@Najib_Mikati) July 17, 2025