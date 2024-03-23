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ميقاتي: نعرب عن تضامننا الكامل مع روسيا الاتحادية

منذ ساعة واحدة
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دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، العمل الارهابي الذي استهدف موسكو ليلة أمس وأوقع عشرات الضحايا.

وجاء في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “يدين  لبنان بشدة العمل الارهابي الذي وقع ليل امس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح .

ويعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع روسيا الاتحادية ويؤكد رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والارهاب .
باسمي وباسم الحكومة اللبنانية  نتقدم من فخامتكم ومن الشعب الروسي الصديق ومن أسر  الضحايا باحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

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