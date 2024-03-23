ميقاتي: نعرب عن تضامننا الكامل مع روسيا الاتحادية

دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، العمل الارهابي الذي استهدف موسكو ليلة أمس وأوقع عشرات الضحايا.

وجاء في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “يدين لبنان بشدة العمل الارهابي الذي وقع ليل امس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح .

ويعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع روسيا الاتحادية ويؤكد رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والارهاب .

باسمي وباسم الحكومة اللبنانية نتقدم من فخامتكم ومن الشعب الروسي الصديق ومن أسر الضحايا باحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.