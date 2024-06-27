ميقاتي: نعمل على إنجاز ملفات عدة مع وزير التربية وبخاصة ملف التفرغ

رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، احتفال الجامعة اللبنانية – كلية الفنون والعمارة في الشمال بإطلاق مشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية في الجامعة اللبنانية، من ضمن المشروع الممول بقرض من البنك الدولي، في “مجمع الرئيس ميشال سليمان”، في حضر عدد من النواب والشخصيات.

ميقاتي

وتحدث ميقاتي عن “سعادته لوجوده في مجمع الرئيس ميشال سليمان في البحصاص”، مشيرا إلى أنه “تابع تفاصيل ولادته منذ انطلاق فكرة بنائه. كما تابع إجراءات المقايضة للعقارات بين الجيش والجامعة اللبنانية، إبان توليه مهام وزارة الأشغال”، وقال: “نرى اليوم مجمع الرئيس ميشال سليمان الجامعي يمثل أحد أهم المشاريع والمجمعات الجامعية في لبنان”.

أضاف: “أثرت أن أشارك في هذه المناسبة لتدشين مشروع توليد الطاقة الكهربائية الشمسية، بالتعاون مع البنك الدولي، والسبب الأعمق لوجودي هنا هو شعوري بالانتماء إلى الجامعة اللبنانية وتقديري لرئيسها الدكتور بسام بدران الذي يبدي حرصا على مصالح الجامعة ويمارس أيضا حرصا متقدما على هذا الفرع الجامعي والمجمع في مدينة طرابلس، وهو يخصص مساحة طويلة من اجتماعاتنا معا للحديث عن متطلبات هذا المجمع والانطلاق منه الى المطالب الأخرى. وإني أنتهزها فرصة لكي أتوجه إليه بالمحبة وأشكره على كل جهوده”.

وتابع: “إني على تواصل دائم مع معالي وزير التربية، الذي يعطي اهتماما متقدما، ويتبنى مختلف مطالب الجامعة اللبنانية وشؤونها وشجونها وقضايا أساتذتها. هناك ملفات عدة نعمل على إنجازها، وبخاصة ملف التفرغ، وذلك انطلاقا من الأولويات القصوى التي يفرضها هذا الملف لجهة الحاجة والشغور والأولوية والأقدمية وأمور أخرى أكاديمية بحتة، وتبقى ملفات أخرى سنتابعها في المرحلة اللاحقة”.

وحيا “أسرة الجامعة اللبنانية في مدينة طرابلس وفي مجمع الرئيس ميشال سليمان”، مؤكدا “التعاون دائما، لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية والطلاب”.

وزير التربية

من جهته، قال الحلبي: “إن المشروع الذي نحن في صدده اليوم ممول بقرض من البنك الدولي لينضم هذا المجمع، انطلاقا من كلية الفنون، إلى ما نطلقه من مشاريع للطاقة الشمسية في مجمعات الجامعة اللبنانية”.

أضاف: “إن المشروع يشكل رافدا مهما لتوفير الطاقة إلى المجمع، ولو في الحد الأدنى، ويساهم في استقرار التعليم الجامعي، وفي إطار سعينا لتأمين الدعم للجامعة، حيث تمكنا من اطلاق مشاريع عدة تعزز صمود المؤسسة، بالتوازي مع رفع موازنة الجامعة اللبنانية ومنح الأساتذة الجامعيين بدلات اضافية على رواتبهم، ريثما تستقر الأمور ويتخطى البلد الأزمات التي تركت، ولا تزال تداعياتها كبرى على كل القطاعات، ومن بينها الجامعة والتعليم الرسمي”.

وتابع: “نحن في هذا المشروع وغيره، نسعى إلى توفير تقديمات مالية إضافية وتمويل إضافي، ونؤكد ونسجل احتضاننا للجامعة ولعشرات الآلاف من الطالبات والطلاب الذين يجدون فيها ملاذا آمنا للتعليم، نظرا إلى ما توفره من اختصاصات تفتح على سوق العمل”.

وأردف: “نأمل من إطلاق هذا المشروع في أن يعزز إقبال الطلاب والطالبات على الجامعة اللبنانية، والتي لا تزال اليوم في الطليعة، وتمكنت رغم محدودية الإمكانات من ان تتبوأ مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وأخرها تصنيف “يو. أس” العالمي الذي احتلت فيه الجامعة اللبنانية المركز الثاني لبنانيا والمرتبة 575 عالميا، وبقيت في الطليعة في معيار السمعة المهنية”.

وقال: “كلي أمل في أن تساهم هذه الخطوة من خلال تأمين الطاقة، في أن تستعيد الجامعة ريادتها في كل المعايير وتتألق مجمعاتها، بالتوازي مع إعادة تنظيم أوضاعها ومقاربة كل ملفاتها، ولا نسقط من اهتمامنا ومتابعتنا مسألة التفرغ، ونحن نتحدث اليوم أمام دولة رئيس الحكومة على أن نعالج لاحقا مسألة العمداء والفراغ الحاصل”.

أضاف: “نتطلع إلى انضمام فروع جديدة إلى هذا المجمع، خصوصا فرع كلية الصحة، مدركين أن هذا المجمع يحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وسنعمل مع رئيس الجامعة على استكمال كل ما يلزم من أجل بناء الكليات الأربع المتبقية، وبخاصة كلية الصحة، ثم إدارة الأعمال، وبالتالي التمسك دائما بسياستنا التي تقوم على دعم المجمعات الجامعية التي تخرج الطلاب من كل المكونات في بوتقة واحدة وتساهم في إعلاء شأن التعليم الجامعي”.

وتابع: “من خلال إطلاقنا هذا المشروع، إنما نؤكد ايماننا بالجامعة والتربية كطريق لنهوض هذه الجامعة، ورغم الأوضاع الصعبة والانهيارات التي عانى منها البلد، فهي تنافس جامعات مرموقة في المنطقة وتعيد تنظيم أمورها وهيكلة اوضاعها. وما زالت تختزن رصيدا وقدرات تعليمية وأكاديمية وكليات منها ما يحتضنها هذا المجمع ترفع اسمها عاليا”.

وأردف: “أؤكد، من هنا مجددا، احتضانها واعتبارها قضيتي لتتمكن من ممارسة وظيفتها التعليمية والبحثية. وإني أسجل تقديري لرئاستها وعمدائها ومديريها وهيئتيها التعليمية وطلابها وأهلها، فكلهم حرصاء على حمايتها واستمرارها وصون التعليم العالي”.

بدران

من جهته، قال رئيس الجامعة بسام بدران: “نلتقي اليوم للإعلان عن تطور إيجابي جديد للعمل في مشروع تركيب الطاقة المتجددة الممول من البنك الدولي. منذ فترة، تم افتتاح قاعة صورية للمحاكمة في كلية الحقوق، إلى جانب نشاطات أخرى”.

وأشار إلى أن “هذه الاندفاعة الحيوية كان لها دور أساسي في التصنيفات العالمية، حيث تقدمت الجامعة اللبنانية، واحتلت مراكز متقدمة على المستويين العالمي والمحلي”، وقال: “كل هذا لم يكن سهلا تحقيقه، لولا الدعم الذي تقدمونه، وهو ما يساعد على استمرار العام الجامعي”.

وأكد أن “الجامعة تمكنت أيضا من توفير الطاقة المستدامة والطاقة الشمسية”، وقال: “بذلك، تمكنا من خفض كلفة الكهرباء”.

ودعا إلى “تطوير برامج الطاقة البديلة”، شاكرا “شركة إيدال التي نفذت المشروع بتقنية عالية”.

عبيد

وأشار عميد كلية الفنون الدكتور عصام عبيد إلى أن “الاحتفال بتركيب الطاقة هو من ضمن خطة لطريق الاستدامة والطاقة المتجددة “.

بركة

وأوضح الدكتور بلال بركة أن “المجمع الذي أبصر النور، بعد طول انتظار هو أمانة، ويجب أن يبقى كذلك”.

وشكر ل”رئيس الحكومة ووزير التربية دعمها، مما يساعد الجامعة في العبور من مخاضها”.

كما نوه ب”دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري لها”، مثنيا على “دور بدران الذي يساعد في تحقيق المشاريع”.

وفي الختام، تسلم ميقاتي درعا تقديرية.