ميقاتي هنأ فريق السيدات اللبناني في الكرة الطائرة

هنّأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر “تويتر” فريق السيدات اللبناني في الكرة الطائرة لنيله لقب بطل غرب آسيا بعد فوزه في المباراة التي جرت مساء اليوم في الاردن.

وقال: “اتصلت بوزير الشباب والرياضة جورج كلاس لإقامة استقبال لهن في المطار غداً. ألف مبروك والى مزيد من التقدم والنجاح”.

وكان أحرز منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة بنسختها الاولى بفوزه في المباراة النهائية الحاشدة على نظيره الاردني 3 – 0 (25 – 13، 25 -18، 25 -14) مساء اليوم الاربعاء 23\11\2022 في صالة “قصر الرياضة ” بالعاصمة الاردنية عمان.