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ميقاتي وصل إلى البحرين للمشاركة في الدورة الـ 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية

منذ 36 دقيقة
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى البحرين للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ويضم الوفد اللبناني إلى القمة كلا من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الإعلام زياد مكاري، والزراعة عباس الحاج حسن.

وكان في استقبال رئيس الحكومة والوفد اللبناني في مطار البحرين الدولي ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ورئيس بعثة الشرف علي خالد العريفي، وسفير لبنان في جامعة الدول العربية علي الحلبي، والقائمة بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة ميرنا خولي.

وقد أقيمت لرئيس الحكومة مراسم الاستقبال الرسمية فور وصوله قبل أن ينتقل إلى مقر إقامته.

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