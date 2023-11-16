الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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ميقاتي يبحث مع زواره في الأزمات الحياتية وأوضاع الجنوب العسكريّة

منذ 11 ثانية
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وفدًا من “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال برئاسة شادي السيد.

وأعلن الأسمر بعد اللقاء، أنّ “زيارتنا اليوم لدولة الرئيس هي لشكره على مواقفه في هذه المرحلة بالذات ومواكبته للأزمات الحياتية للناس والأوضاع العسكرية المستجدة في غزة وعلى حدود لبنان، ونسجل للرئيس ميقاتي هذا التحرك الكبير الذي يقوم به على صعيد معالجة قضايا الناس والضمان الاجتماعي والضرائب والرسوم في شكل عام. وطالبنا بأن تكون الموازنة المطروحة اليوم في مجلس النواب وهي فضفاضة لجهة الضرائب والرسوم، وأن تراعي الناس لأنهم لا يستطيعون التحمل”.

أضاف: “إن الزيارة هي مع اتحادات الشمال ونقباء الشمال لتصحيح الواقع الذي يعيشه الشمال وواقع الحرمان والمطالبة بانصافه على صعيد الخدمات والصحة والأمن الاجتماعي”.

أما رئيس “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال” شادي السيد فقال: نحن كاتحاد عمالي في الشمال والنقابات المنضوية فيه، أتينا لشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي على مواقفه معنا، ولنوجه صرخة بأن لدينا مطالب ومشكور دولة الرئيس لتجاوبه معنا، ونتمنى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد.

وثمّن السيد عمل الحكومة وجهد رئيسها الذي حال دون استفحال الفراغ في أوساط الوطن والدولة، فجنب العديد من المؤسسات الشلل الكامل وحال دون انهيار تام للدولة ولركائزها.

واجتمع رئيس الحكومة مع مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومدير عام المراسم في مجلس النواب علي حمد وممثل عن المديرية العامة للمراسم في مجلس الوزراء، وعرض معهم التحضيرات اللوجستية المنوي القيام بها لمناسبة عيد الاستقلال وزودهم التوجيهات الأزمة.

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