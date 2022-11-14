ميقاتي يترأس اجتماع للبحث في ملف الكهرباء

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في ملف الكهرباء، شارك فيه وزيرا المال والصناعة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومعراوي، والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين ومستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وتخلل الاجتماع بحث في الاجراءات الجديدة في ملف الكهرباء وازالة العقبات التي تعترض الخطة الجدية للكهرباء، واتفق على استكمال البحث في إجتماع لاحق.

يذكر ان الوزير السابق نقولا نحاس مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي قد أشار الى ان “تكلفة ​خطة الكهرباء​ أصبحت مؤمنة لأن التعرفة سترتفع، وهذا يؤمن استدامتها، وعندما يتم فتح الاعتماد للشركة التي ستربح المناقصة تبدأ الخطة بالسريان”.

وأوضح نحاس في حديث لـ”الجديد” بانه “في العاشر من كانون الأول سنحصل على 10 ساعات من التغذية كهربائية”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قد اتفقا السبت 12\11\2022 على صيغة متصلة بملف الكهرباء لم يجرِ الإعلان عنها، في ظل البحث عن حلول لتمويل شراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان.