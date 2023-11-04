ميقاتي يحذر: استمرار التدهور يهدد بتمدد الحرب

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وبحث معه في الوضع في لبنان وغزة والمساعي الجارية لإحلال السلام.

وكرر ميقاتي المطالبة بـ”وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لان استمرار التدهور على ما هو عليه يهدد بتمدد الحرب الى المنطقة ككل”.

وقد نشر رئيس وزراء هولندا تغريدة على منصة “اكس” جاء فيها: “تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي بشأن الوضع المقلق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والذي يؤثر أيضاً على لبنان. ويجب منع المزيد من التصعيد في المنطقة. والموضوع المهم الآخر الذي ناقشناه هو الآفاق طويلة المدى. وتدعو هولندا إلى إقامة دولة آمنة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل الآمنة”.