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ميقاتي يحضر تشكيلته الحكومية الأسبوع المقبل

منذ 44 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي (رويترز)

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أفاد مقربون من رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، لقناة الـLBCI، بأن الأخير “سيتقدم بتشكيلة حكومية الأسبوع المقبل لرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وأنه من المبكر الحديث عن شكل الحكومة ومن سيغادر ومن سيبقى من الوزراء الحاليين في حكومة تصريف الأعمال”.

ولفت المقربون الى أن “المشاورات التي سيجريها ميقاتي سيحصل خلالها الأخير على الإجابات حول الرغبة بالمشاركة بالحكومة ومطالب وشروط من يريد المشاركة، علما أنه ليس شرطا أن يقبلها ميقاتي”.

وكشف المقربون، أن “ميقاتي أجرى في الفترة السابقة تشاورا مع فرقاء سياسيين من ضمنهم ​الحزب التقدمي الإشتراكي​”.

أما مصادر ​بعبدا​، فقد أوضحت للقناة، أن “​الرئيس عون​ يريد حكومة قادرة على التصدي للأزمات التي يمر بها البلد والسير بملفات قضائية حساسة ضمنها ملف ​انفجار مرفأ بيروت​، الحكومة يجب أن تضم أكبر عدد من الوزراء الذين يحملون هذا التوجه، ويحاول الرئيس قدر المستطاع إيجاد حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد، إن حصل فراغ رئاسي”.

وكشفت معلومات للقناة أن “ميقاتي يريد تشكيل حكومة مطعمة بوزراء حاليين، لكن كل ما يطرح بالإعلام تكهنات”.

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