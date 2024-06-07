ميقاتي يدعم كتاب القاضي جمال الحجار بحق القاضية غادة عون.. والأخيرة ترد!

وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بناء على كتاب تلقته رئاسة مجلس الوزراء اليوم، من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، كتابا إلى الوزارات والإدارات العامة كافة لوجوب التقيد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام يوم امس، والذي يهدف إلى تأمين إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

وكان رئيس الحكومة استقبل مدير إدارة العولمة في وزارة الخارجية الفرنسية أورليان لو شوفالييه، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وتم خلال الاجتماع البحث في البرامج التي تنفذها الوكالة الفرنسية في لبنان في المجالات كافة لا سيما التعليم والصحة.

بالتزامن كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على “أكس”: بناءً على كتاب تلقته رئاسة مجلس الوزراء اليوم من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار ، وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى الوزارات والإدارات العامة كافة لوجوب التقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام يوم أمس فهمتوا يا جماعة الخير شو يعني يا مودعين يا منهوبين يعني ممنوع تعرفوا وين راحوا ال ٨ مليار .ممنوع تعرفوا شو وثقه الفاريس ممنوع الحاكم يعطي معلومات. هيدي الخطة لسرقة مصرياتكن وممنوع تفتحوا تمكن ممنوع القضاء يحاسب عن سرقة أموالكم. يا للعار متى ستستفيقوا وترفضوا هذه السرقة المفتوحة.

لا يا حضرة رئيس الوزراء، هذه الاستباحة للدستور، غير مقبولة هناك فصل سلطات ولا يحق لك ارسال هذا الكتاب للإدارات. لا يحق لك مخالفة المادة ٧ من القانون رقم ٢٠٦ /٢٠٢٢ لحماية نفسك أو أي شخص آخر. انت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة.