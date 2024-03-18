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ميقاتي يدعو دول العالم لـ"وقف حرب الإبادة على الفلسطينيين"

منذ ساعة واحدة
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أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمالل نجيب ميقاتي اتصالاً برئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى وهنأه على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً للشعب الفلسطيني السلام والاستقرار.

ودعى دول العالم الى الضغط لـ”وقف حرب الابادة والتدمير التي تشنها اسرائيل على الفلسطينيين وأن ينعموا بدولتهم المستقلة”.

وفي وقتٍ سابق، قصفت قوات الاحتلال مدارس وأحياء سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعدما اقتحمت المجمع صباح اليوم الاثنين، في حين قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة قرب المجمع.

كما قصفت قوات الاحتلال أيضا منازل في شارع الجلاء بغزة. وتزامن القصف مع العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء.

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