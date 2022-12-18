ميقاتي يدلي بصوته في انتخابات مفتي طرابلس: لا تدخلات سياسية

أدلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصوته في انتخابات مفتي طرابلس والشمال.
ووصل ميقاتي الى دار الافتاء في طرابلس، حيث كان في استقباله نائب رئيس المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي وقائمقام المفتي الشيخ محمد امام والمرشحون لمنصب الافتاء والمشايخ واعضاء الهيئة الناخبة.
وبعدما أدلى بصوته، قال ميقاتي: “اليوم مناسبة لتجديد ثقتنا بالقيمين على هذه الدار، وقد مارست حقي بالتصويت واتمنى كل الخير للمرشحين، وبإذن الله ستبقى هذه الدار هي الدار الجامعة، ونحن نلتقي من اجل جمع الكلمة، والتنافس هو من أجل الخير حتماً”.
وردا على سؤال، أكّد “ألا تدخلات سياسية ولا اصطفافات في هذه الانتخابات بأي شكل من الاشكال، وجميع المرشحين لهم منا كل المحبة والاحترام”.