ميقاتي يدلي بصوته في انتخابات مفتي طرابلس: لا تدخلات سياسية

أدلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصوته في انتخابات مفتي طرابلس والشمال‎.‎

ووصل ميقاتي الى دار الافتاء في طرابلس، حيث كان في استقباله نائب رئيس المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الوزير السابق عمر ‏مسقاوي وقائمقام المفتي الشيخ محمد امام والمرشحون لمنصب الافتاء والمشايخ واعضاء الهيئة الناخبة‎.‎

وبعدما أدلى بصوته، قال ميقاتي: “اليوم مناسبة لتجديد ثقتنا بالقيمين على هذه الدار، وقد مارست حقي بالتصويت واتمنى كل الخير ‏للمرشحين، وبإذن الله ستبقى هذه الدار هي الدار الجامعة، ونحن نلتقي من اجل جمع الكلمة، والتنافس هو من أجل الخير حتماً‎”.‎

وردا على سؤال، أكّد “ألا تدخلات سياسية ولا اصطفافات في هذه الانتخابات بأي شكل من الاشكال، وجميع المرشحين لهم منا كل ‏المحبة والاحترام‎”.‎