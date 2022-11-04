ميقاتي يرأس إجتماعاً للهيئات المانحة لمكافحة الكوليرا

يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، إجتماعا للهيئات المانحة من أجل مكافحة وباء “الكوليرا”، يشارك فيه وزراء حكومة تصريف الاعمال الصحّة فراس الأبيض، الداخلية القاضي بسام مولوي، الطاقة والمياه وليد فياض، وسفراء الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين كوريا، سويسرا، النمسا، استراليا، المانيا، الدانمارك، ايطاليا، كندا، السعودية، الاتحاد الاوروبي، القائم بأعمال الكويت، القائم بأعمال النروج، وممثّل عن سفارة اليابان، وممثلون عن البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة، اليونيسف ومنظمة الصحّة العالمية.







