ميقاتي يرأس اجتماعين ماليين في السراي الحكومي

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اجتماعين ماليين في السراي، شارك في الأول وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية الدكتور جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وخصص الاجتماع لبحث موضوع الموازنة.

أما الاجتماع الثاني فشارك فيه وزير المال، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي وخصص الاجتماع لاستكمال البحث في أوضاع الموظفين وتعديل الرواتب والأجور .

واستقبل رئيس الحكومة النائب فيصل كرامي وعرض معه الأوضاع الراهنة.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام يرافقه المستشار القانوني للاتحاد محمد نبوه.

بعد اللقاء قال درغام: “تناول البحث موضوع إنشاء خزان مياه بسعة 5500 متر مكعب لتوصيل المياه للسكان ضمن نطاق بلديتي الغبيري وبيروت، وقد زودنا الرئيس ميقاتي بتوجيهاته لإنجاز هذا المشروع”.