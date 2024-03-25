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ميقاتي يرحّب بوقف إطلاق النار في غزة: تبقى العبرة في التزام إسرائيل بمندرجات هذا القرار

منذ 37 دقيقة
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رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال في بيانٍ له: “هذا القرار يشكل خطوة أولى في مسار وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا. وتبقى العبرة في التزام اسرائيل بمندرجات هذا القرار الذي من شأنه أن يؤمن ارضية مقبولة لاغاثة الفلسطينيين وعونهم”.

وأضاف: “يبقى ان المطلوب إطلاق مسار سياسي ينهي الصراع الدائر ويعطي الفلسطينيين حقوقهم على قاعدة الالتزام بالقرارات الدولية وحل الدولتين”.

وختم ميقاتي: “في ما يخص لبنان، فإننا نجدد دعوة الدول المعنية الى الصغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه المستمر  على جنوب لبنان”.

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