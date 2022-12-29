ميقاتي يردّ على الوطني الحرّ: "التيار" لا يقرأ إلا في كتاب التعطيل

تعليقًا على ما ورد في بيان “التيار الوطني الحر”، مساء اليوم، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بيانًا أوضح فيه ما يلي:

“أولا: يستكمل البيان لأزمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو “التيار” منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.

هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علما ان معالي الوزير لم يبد أي اعتراض أو عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع الى تطبيق مضمونه.

ثانيًا: خلافًا لما ورد في بيان “التيار الوطني الحر”، فإن المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلًا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجددًا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق احكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء ، على النحو المبين تفصيلا في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وكان حريًا بمن صاغ بيان “التيار” أو أوعز بإصداره أن يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو أن “التيار” لا يقرأ إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات، وأدخل عليها بندًا جديدًا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية. فاقتضى التوضيح”.