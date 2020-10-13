ميقاتي يرد على باسيل: لا تبنى الزعامات بالمهاترات والمكابرة وبث الشقاق

صدر عن الرئيس نحيب ميقاتي الآتي:

“ليس مستغربا أن يمضي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في النهج الاستفزازي الذي دأب عليه منذ وقت طويل والحق بفريقه السياسي اولا وبالوطن ككل اضرارا جسيمة.

وآخر تجليات هذا النهج قوله الليلة بالحرف “لا إمكانية للعيش مع هذا الدستور النتن والعفن…”

لقد تناسى النائب باسيل أن الدستور الحالي هو الذي اوصل فريقه الى الحياة السياسية وسدة المسؤولية الاولى، واذا كان الدستور نتنا وعفنا فحتما فان الامر ينسحب عليه وعلى فريقه .

كما تناسى سعادته أن الدستور الذي انبثق من المؤتمر الوطني الذي عقد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية اتى نتيجة حرب داخلية مدمرة يتحمل فريقه السياسي جزءا اساسيا من المسؤولية عنها، قبل ان يعود وينخرط تحت لواء هذا الدستور الذي يلعنه اليوم.

نصيحة اخيرة للنائب باسيل لا تبنى الزعامات بالمهاترات والمكابرة وبث الشقاق، بل بكلمة سواء تجمع الناس على خدمة الوطن، ونحن احوج ما نكون في هذه الايام العصيبة الى لم الشمل”.