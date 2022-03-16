ميقاتي في سلسلة لقاءات في السراي الحكومي اليوم

شهد السراي الحكومي اليوم سلسلة لقاءات وإجتماعات، فاستقبل الرئيس ميقاتي مندوبة الرئيس الأميركي جو بايدن لذوي الإحتياجات الخاصة سارة منقارة ترافقها السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتم خلال اللقاء البحث في الجهود التي تقوم بها الإدارة اللبنانية في ما يتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة، وكان ايضاً برفقة الوفد كل من مسؤولة الشؤون السياسية والإقتصادية في السفارة جاني كولي ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير ضاهر وزياد ميقاتي،

واستقبل ميقاتي وفداً من أهالي الموقوفين في إنفجار مرفأ بيروت الذي تحدثت بإسمه السيدة مودي قريطم التي أعلنت أن هذه الزيارة هي من أجل التذكير بأهلنا موقوفي المرفأ الذين هم من الإداريين ومضى على توقيفهم نحو سنتين، أكثر من ٦٠٠ يوم في السجن، ولم يتم التحقيق معهم بعد، وهم بالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وتحولوا الى “موقوفين بدل عن ضائع”.

أضافت “إن الصراعات السياسية والقضائية جعلت التحقيق يتوقف وصحتهم تتدهور لذا يجب عدم تركهم موقوفين ونحن نطالب بإخلاء سبيلهم”.

وضمن اللقاءات ايضاً كان رئيس مجلس الكتّاب العدل في لبنان ناجي الخازن على رأس وفد، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون المهنة وتنظيمها وتطويرها.

إثر اللقاء، أعلن الخازن: “تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي وبحثنا معه في كل الأمور التي لها علاقة بتطوير مهنة كتابة العدل وتنظيمها ومشاريع القوانين والمراسيم، وكانت لنا وجهة نظر بهذه المواضيع. وبحثنا أيضاً في قضايا تتعلق بصندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل واليوم، وبفعل الأزمة الإقتصادية والمالية، فأن صندوق التعاضد يواجه صعوبات كبيرة في تأمين الإستشفاء والراتب التقاعدي لكتّاب العدل المتقاعدين والإستشفاء عموماً لكل الكتّاب العدل.

أضاف: هناك أزمة كبيرة على هذا الصعيد بحثناها مع دولة الرئيس، كما بحثنا في تطوير المهنة من ناحية اعتماد البرنامج الذي نتابعه مع الإتحاد الدولي للكتّاب العدل وكتّاب العدل في فرنسا، وهو تطوير المهنة بإتجاه استخدام التقنيات الحديثة والربط الإلكتروني مع الدوائر الرسمية والعقارية والمالية وما يعرف بالتوقيع أو العقد الإلكتروني وهو مشروع للمستقبل، وراهنا هناك صعوبات كبيرة و أولويات ولكن نحن نعمل للمستقبل.

كما بحثنا في موضوع إستحداث مراكز لكتّاب العدل، وحالياً هناك مرسوم مطروح لذلك، ولمجلس الكتّاب العدل وجهة نظر في شأنه، وهذا الموضوع يتم بالتنسيق مع وزارة العدل صاحبة الصلاحية في اقتراح مرسوم الإستحداث، وكانت لنا جولة على كل قضايا المهنة والصعوبات التي نواجهها في هذه الظروف الصعبة، ولقد أبدى دولة الرئيس كل التفهم والإهتمام ونحن شكرناه على كل الجهود التي يقوم بها.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة “الجمهورية نيوز كورب” والمرشح عن المقعد الأرثوذكسي في المتن ميشال الياس المر، ووجها له دعوة الى حضور قداس وجناز يُقام لراحة نفس نائب رئيس الحكومة الأسبق ميشال المر في مناسبة مرور سنة على وفاته، في الثالث من نيسان المقبل في بتغرين.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وسيترأس جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية