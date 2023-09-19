ميقاتي يشارك في الجلسة الافتتاحيّة للأمم المتحدة.. ويؤكّد الالتزام بالقرارات الدولية

يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، في نيويورك.

ويضم الوفد اللبناني إلى الاجتماعات، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد.

وكان ميقاتي اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في مقر الأمانة العامة في نيويورك.

وخلال اللقاء، جدد غوتيريش “تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني”، وأعرب عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين”، مؤكدًا أنّه “سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للأسر الأكثر فقرًا في لبنان وحل أزمة النازحين”.

بدوره، شكر رئيس الحكومة الأمم المتحدة “على دعمها للبنان على الصعد كافة”. كما شكر غوتيريش “على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل”، مجددًا “تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية”.

كذلك دعا ميقاتي “الأمم المتحدة إلى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته”، وأعرب “عن قلق لبنان من ارتفاع أعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها”.