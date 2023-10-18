ميقاتي يشارك في الوقفة التضامنية استنكارًا لمجزرة "المعمداني"

ميقاتي شارك في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة استنكارًا للمجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني

شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة، استنكارًا وإدانة للمجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة ليل أمس، والتي أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

ميقاتي ندد أمس بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال قائلًا: “مئات الشهداء في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق. فإلى متى”؟

وكان رئيس الحكومة قد أصدر أمس مذكرة أعلن فيها أن الأربعاء، هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون نتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الانسانية.

وعليه، تُنكس حدادًا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.