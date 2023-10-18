الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يشارك في الوقفة التضامنية استنكارًا لمجزرة "المعمداني"

منذ 36 دقيقة
ميقاتي شارك في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة استنكارًا للمجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني

ميقاتي شارك في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة استنكارًا للمجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني

A A A
طباعة المقال

شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ظهر اليوم في الوقفة التضامنية أمام وزارة الصحة، استنكارًا وإدانة للمجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة ليل أمس، والتي أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

ميقاتي ندد أمس بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال قائلًا: “مئات الشهداء في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق. فإلى متى”؟

وكان رئيس الحكومة قد أصدر أمس مذكرة أعلن فيها أن الأربعاء، هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون نتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الانسانية.

وعليه، تُنكس حدادًا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.

    المزيد من أخبار لبنان

    مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
    المفتي دريان: أين المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال وتحقيق العدالة؟
    الاتحاد العمالي العام
    الاتحاد العمالي: قادة العدو ليسوا سوى "مجرمي حرب"
    مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان
    مفتي صيدا: المجتمع الدولي مُطالب بردع هذا "الوحش الهمجي" عن إجرامه

    الأكثر قراءة

    رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
    جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    جندي من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان