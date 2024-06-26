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ميقاتي يشكر أردوغان على دعم تركيا المستمر للبنان

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث بحثا في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقد شكر الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس أردوغان على موقفه الأخير الذي اكد فيه “أن تركيا تقف إلى جانب لبنان، وتدعو دول المنطقة إلى دعمه”.

وأوضح ميقاتي: “إننا نثمن موقف الرئيس اردوغان ودعم تركيا المستمر للبنان في المجالات كافة وفي كل المحافل الدولية”.

أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن بلادهتتضامن مع لبنان في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل، ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضا.

وتصاعد التوتر عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بينهما. وأدى تبادل إطلاق النار عبر الحدود الشمالية لإسرائيل إلى إجلاء عشرات الآلاف من سكان المناطق الواقعة على جانبي الحدود.

وقال أردوغان لنواب حزب (العدالة والتنمية) الذي يتزعمه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لتوسيع نطاق حرب غزة في المنطقة.

وأضاف “يبدو أن إسرائيل حولت تركيزها إلى لبنان بعد تدمير وحرق غزة. نعتقد أن الدول الغربية تدعم إسرائيل من وراء الكواليس”.

وأشار أردوغان إلى أن “خطط نتنياهو لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة”، مضيفا أن الدعم الغربي لإسرائيل “مؤسف”.

وقال “تقف تركيا إلى جانب الشعب (اللبناني) الشقيق ودولة لبنان الشقيقة. أدعو الدول الأخرى في المنطقة إلى التضامن مع لبنان”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية هاكان فيدان خلال تصريحات بشأن التوتر بين إسرائيل وحزب الله إن الحكومة التركية تلمس خطر اتساع نطاق الصراع.

وردا على سؤال حول تهديد حزب الله لقبرص، أقرب دولة إلى لبنان بين دول الاتحاد الأوروبي، دعا فيدان قبرص إلى “الابتعاد” عن الصراع.

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