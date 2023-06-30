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ميقاتي يشكر وليّ العهد السعوديّ: جهد كبير في خدمة الحجّاج وتأمين سلامتهم

30 - يونيو - 2023
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا “أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة وعلى لبنان بالسلام والاستقرار”.

كما تمنى ميقاتي “أن يكون العيد مباركًا على المسلمين في العالم”.

وكان ميقاتي أدى فريصة الحج في الديار المقدسة. كما شارك في حفل الاستقبال الذي أقامه ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر منى، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

وتقدّم ميقاتي بالشكر من ولي عهد المملكة على الجهد الكبير لخدمة الحجيج وتأمين راحتهم وسلامتهم.

وقال: “إن المملكة العربية السعودية، التي تحتضن أرضها الحرمين الشريفين، لها منا عميق المودة والتقدير والشكر الكبير على جهودها لراحة ضيوف الرحمن وضمان عودتهم إلى ديارهم سالمين”.

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