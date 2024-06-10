الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يصل الى الأردن للمشاركة في مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة"

منذ 34 دقيقة
A A A
طباعة المقال

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المملكة الاردنية الهاشمية للمشاركة في أعمال مؤتمر “الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة” الذي سوف يعقد اليوم وغدا، بدعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وقد وصل رئيس الحكومة الى مطار الملكة علياء في عمان مع وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير البيئة ناصر ياسين.

وأُقيمت لرئيس الحكومة مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقباله في المطار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي، أمين عمان يوسف الشواربة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان والسفير اللبناني لدى الأردن يوسف اميل رجي.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفير الإيراني مجتبى أماني
    السفير الإيراني: نتنياهو في مأزق وسيقود كيانه إلى الزوال في وقتٍ قريب
    إيران تهدد: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أقدمت إسرائيل على أيّ مغامرة في لبنان
    نسيب غبريل
    نسيب غبريل لصوت بيروت: هذا هو المطلوب من أجل جذب الاستثمارات إلى لبنان

    الأكثر قراءة

    عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
    حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة
    عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف مراكز النزوح في مخيم النصيرات
    غزة تحت النار
    كيف تمت عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين؟
    حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
    تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟