الثلاثاء 1 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 4 يناير 2022 |
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ميقاتي يطلب من الحلبي إجراء تحقيق حول جهاز “غير قانوني” في وزارة التربية

منذ 50 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتابا الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يتعلق بالوضع القانوني لجهاز الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي.

وجاء في الكتاب:

“تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده وجود جهاز في وزارة التربية والتعليم العالي يحمل اسم “جهاز الإرشاد والتوجيه” ويضم نحو (600) موظف بين ملاك ومتعاقد، وأن هذا الجهاز هو غير قانوني ويفتقر تشكيله الى أي سند أو مسوغ قانوني، وأن مجلس الخدمة المدنية قد طالب مراراً بتنظيم وضعيته الشاذة كما اكدّت على ذلك المفتشية العامة التربوية.

وعليه، وتطبيقاً للقانون والحدّ من أي تجاوز أو مخالفة للنصوص المرعية الإجراء، يُطلب إليكم إجراء التحقيق بهذا الخصوص، وفي حال صحّة الخبر المعروض العمل على حلّ هذا الجهاز بشكل فوري وإعادة الموظفين الملحقين به إلى مراكزهم الوظيفيّة في الثانويات والمدارس الرسمية”.

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