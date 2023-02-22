الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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ميقاتي يعتزم عقد جلسة حكومية.. فهل يُطرح بند التمديد للّواء ابراهيم؟

منذ 42 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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يعتزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأفادت “النهار”، بأنّ الجلسة المرتقبة ستخصص لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل معالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية على سير المرافق العامة.

وبحسب المعلومات، كان هذا الأمر موضع بحث أمس في اجتماع ترأسه ميقاتي في السرايا الحكومية للجنة الوزارية المكلفة معالجة هذه التداعيات تقرر في نهايتها تكليف وزارة المالية إعداد تصور أولي يتعلق باقتراح بدل إنتاج إضافي لموظفي القطاع العام، فضلاً عن زيادة بدل النقل.

وكشفت مصادر حكومية لدى سؤالها عن إمكانية طرح بند التمديد للواء عباس إبراهيم على جدول الأعمال، عن أن ميقاتي لا يزال على موقفه القاضي بضرورة درس قانونية أي إجراء سيُتخذ، مشيرة إلى أن الجلسة الحكومية ستخصّص مبدئياً لبحث وضع المرفق العام، على أن يصار إلى التشاور في ما إن كان هناك بنود ملحّة تستدعي إدراجها على الجدول، ذلك أن ميقاتي ملتزم بوضع جدول أعمال مختصر يتسم بطابع الضرورة القصوى، لمنع استفزاز المكوّن المسيحي الذي يعارض عقد جلسات حكومية في ظل الشغور الرئاسي، تمامًا كما معارضته لجلسات التشريع في ظل الوضع عينه.

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