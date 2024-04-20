ميقاتي يعد ماكرون بالردّ على المقترح الفرنسي وخفض التصعيد في جنوب لبنان

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي لقناة “الحدث” أن خفض التصعيد في جنوب لبنان يعتمد على الردود المحددة من الحكومة اللبنانية، حيث وعد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم هذه الإجابات خلال الأيام القليلة المقبلة على المقترحات الفرنسية.

وأشار المصدر إلى أن المقترحات الفرنسية لجنوب لبنان تتطلب سحب “حزب الله” بعض قدراته العسكرية من الحدود، وتوقف إسرائيل عن التحليق في أجواء لبنان والامتناع عن العمليات العسكرية.

وأكد أن إسرائيل تؤيد هذه الخطة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن رغبته في مواصلة التحركات نحو التهدئة.

وأكد المصدر أهمية فصل خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل عن التطورات في غزة، مشيرًا إلى دعم فرنسا وإيطاليا لانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وأشار إلى أن ماكرون التقى بقائد الجيش اللبناني بشكل منفرد وأعلن عن استعداد فرنسا وشركائها الدوليين لدعم الجيش اللبناني.