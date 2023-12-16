ميقاتي يعلن الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة أمير الكويت

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكّرةً قضت بإعلان الحداد الرّسمي على وفاة أمير الكويت الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وجاء في نصّ المذكّرة:
“يُعلَن الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت الشّقيقة الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الّذي انتقل إلى رحمته يوم السّبت الواقع فيه 16/12/2023.
تُنكّس حدادًا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسّسات الرّسميّة والبلديّات كافّة، لمدّة ثلاثة أيّام، اعتبارًا من تاريخه ولغاية يوم الإثنين الواقع فيه 18/12/2023 ضمنًا، وتُعدّل البرامج العاديّة في محطّات الإذاعة والتّلفزيون؛ بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.
تغمّد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.