السبت 3 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 16 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يعلن الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة أمير الكويت

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2023 3:32 مساءً
علما الكويت ولبنان

علما الكويت ولبنان

A A A
طباعة المقال

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، مذكّرةً قضت بإعلان الحداد الرّسمي على وفاة أمير ​الكويت​ الشّيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح​.

وجاء في نصّ المذكّرة:

“يُعلَن الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت الشّقيقة الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الّذي انتقل إلى رحمته يوم السّبت الواقع فيه 16/12/2023.

تُنكّس حدادًا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسّسات الرّسميّة والبلديّات كافّة، لمدّة ثلاثة أيّام، اعتبارًا من تاريخه ولغاية يوم الإثنين الواقع فيه 18/12/2023 ضمنًا، وتُعدّل البرامج العاديّة في محطّات الإذاعة والتّلفزيون؛ بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

تغمّد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
    إرجاء زيارة كولونا إلى بيروت
    توقعات الطقس
    طقس خريفي مستقر.. إليكم التفاصيل
    شعار دار الفتوى في لبنان
    دار الفتوى تنعى أمير الكويت: اللبنانيون فقدوا محباً وصديقاً

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    الوقت الثمين.. تحذير إسرائيلي جديد لحزب الله
    جنود من جيش الاحتلال في غزة
    غزة تحت النار
    لماذا لا تتم تسوية غزة بالأرض من الجو؟.. محلل إسرائيلي يكشف الأسباب
    نائب أوكراني يفجر اجتماعاً بالقنابل
    فيديو مرعب.. نائب يفجر اجتماعاً بالقنابل بسبب منعه من الكلام!