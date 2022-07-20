ميقاتي يقدم تصريحا بأمواله.. ويعقد سلسلة لقاءات في السراي

زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم مقر “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” برئاسة رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، وقدم تصريحا بأمواله المنقولة وغير المنقولة عملا بقانون الاثراء غير المشروع.

وكان الرئيس ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات في السراي الحكومي اليوم، فاستقبل وزير الاعلام زياد مكاري على رأس وفد من الوزارة ضم المدير العام حسان فلحة، مدير الوكالة الوطنية زياد حرفوش، مديرة البرامج في الاذاعة اللبنانية ريتا نجيم، رئيس دائرة الصيانة في الاذاعة علي جباوي، ورئيس شؤون المالية فادي عليّان.

اثر اللقاء قال مكاري: “وضع البلد ليس بخير والخزينة ليست بخير ايضا والاضرابات أينما كان، وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها وزارة الإعلام منذ انشائها بالرغم من كل ما مر في تاريخها”.

اضاف: “لقد وعدنا الموظفين في الاجتماع الذي عقدناه باعطائنا اسبوعا للتوصل الى حل، وانبثق عن هذا الاجتماع لجنة شاركت معنا في اللقاء مع الرئيس ميقاتي حيث عرضنا له كل شيء. ان وضع الوزارة وموظفيها يشبه وضع موظفي الدولة اللبنانية أينما كان، هناك اجتماعات مكثّفة مع المدراء العامين ومع مجلس الخدمة المدنية بانتظار اقرار الموازنة التي يمكن ان يتم الثلاثاء المقبل”.

وقال: “اشار دولته الى العمل لتأمين سلفة بأسرع وقت للنقل، لنتمكن من الإستمرار الى حين ايجاد حل للجميع”.

كما واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع الأمنية، واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم رئيس دائرة المناقصات جان العلية.